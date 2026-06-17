Москва17 июн Вести.Украинские командиры организуют онлайн-трансляции с нательных камер своих бойцов, чтобы зарабатывать на ставках на жизни солдат. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Вешают камеру, с нее идет онлайн-трансляция уже в тыл, распространяется через онлайн-казино по всему миру. И все подряд, включая их командиров, делают ставки. Но самое главное, что самим командирам не обязательно делать ставки. Они-то деньги получают от онлайн-казино за организацию самого факта трансляции. Это, опять же, не секрет. Все эти подпольные бои, собачьи, людей и так далее. Все это уже было, теперь к этому прибавилось онлайн-казино, где ставка идет на жизнь реально воюющих бойцов рассказал Онуфриенко

Он пояснил, что ставки делают на различные исходы: от выживания бойцов до вероятности обстрела.

Точно так же, как и в обычных казино. Если на ставке в футболе играют, то кто забьет первый мяч, кто первым прорвется, нанесет удар, какой будет конечный счет – точно так же и здесь. Кого из тех, кто в кадре, убьют первым и убьют ли, на какой минуте, или, может быть, ранят? Огромные деньги на кону, и то, что это безнравственно и кроваво, никого не заботит объяснил Онуфриенко

Эксперт подчеркнул, что сами командиры могут не делать никаких ставок, а зарабатывать исключительно на трансляциях.

Такое отношение мы наблюдали уже с ТЦК, давно говорим, что как к скоту, сколько командира на ноль там кидают, но здесь это прямо, все это переносится в интернет, и они становятся как будто участниками игры виртуальной, а ведь это реальные жизни. Я не знаю, как описать отношение командиров, которые зарабатывают, причем не делая ставки, подчеркиваю, а за организацию вот этих съемок. Ну как к пушечному мясу заключил Онуфриенко

Ранее сообщалось, что владелец крупнейшего украинского Telegram-канала "Труха" был задержан ТЦК. Ранее он публиковал материалы, связанные с расходованием средств в оборонной сфере Украины.