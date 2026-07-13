На Украине появились "тотализаторы смерти" РИА Новости: на Украине начали делать ставки на выживание боевиков ВСУ

Москва13 июл Вести.На Украине появились "тотализаторы смерти", где можно делать ставки на выживание боевиков ВСУ и исход "охоты" на дезертиров. Об этом рассказала представитель российских силовых структур.

Собеседница РИА Новости сообщила, что подобные чат-боты работают в Telegram-каналах. Пользователям предлагают сделать ставку на то, выживет ли украинский военнослужащий.

Встречаются чат-боты - тотализаторы, где можно делать ставки на то, выживет ли украинский военнослужащий или нет... Ставки делают на военнослужащих, например, которых поймали заградотряды… Им якобы дают опять сбежать и начинается охота рассказала представитель российских силовых структур

В материале агентства также отмечается, что ранее боевики ВСУ за отдельную плату предоставляли желающим возможность пострелять по мирным жителям или военнослужащим Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее стало известно, что украинским боевикам приходится есть улиток из-за нехватки продовольствия, которых военные ВСУ собирают рядом со своими позициями.