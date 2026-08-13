ТАСС: ставленники Драпатого борются за контроль над коррупционными сферами в ВСУ

СМИ узнали о переделе сфер влияния в ВСУ сторонниками Драпатого ТАСС: ставленники Драпатого борются за контроль над коррупционными сферами в ВСУ

Москва13 авг Вести.Окружение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого предпринимает попытки закрепить контроль над наиболее прибыльными сферами в армии, связанными с коррупцией.

Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

В ВСУ сейчас идет банальный передел сфер влияния, и люди Драпатого стараются установить контроль над наиболее коррумпированными сферами, такими как мобилизация и возможность нахождения в тыловых районах рассказал собеседник агентства

Он также заявил о задержаниях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине - прим. ред.) и расформировании штурмовых полков, подчинявшихся бывшему главкому ВСУ Александру Сырскому.

Михаил Драпатый занял пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины в июле 2026 года, сменив ушедшего в отставку Сырского.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил среди его ключевых задач реформирование системы мобилизации и устранение проблем в работе ТЦК. Вскоре после назначения новый главнокомандующий приостановил пополнение основных штурмовых подразделений ВСУ.