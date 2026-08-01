Москва1 авгВести.Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили за год (1 августа 2025 - 1 августа 2026) не менее 75 клириков канонической Украинской православной церкви.
Об этом сообщает ТАСС. Одного из священнослужителей Кременчугской епархии УПЦ, отца пятерых детей, Богдана Матвеева схватили в последний день крестного хода, а священника Владимира Главацкого мобилизовали во время отпевания военнослужащего ВСУ.
Богохульные действия украинских властей через мобилизацию духовенства являются открытой борьбой с каноническим православием и народом своей же странызаявил епископ канонической Украинской православной церкви на покое епископ Гедеон (Харон)
Журналисты отметили, что насильственной мобилизации подвергали даже служителей священноначалия.
Ранее стало известно, что командиры Вооруженных сил Украины перевели в штурмовые отряды 54 баптистских священников с должности капелланов, все они погибли.