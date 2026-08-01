Работники ТЦК на Украине мобилизовали не менее 75 клириков канонической церкви

Сотрудники ТЦК за год мобилизовали не менее 75 клириков Работники ТЦК на Украине мобилизовали не менее 75 клириков канонической церкви

Москва1 авг Вести.Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили за год (1 августа 2025 - 1 августа 2026) не менее 75 клириков канонической Украинской православной церкви.

Об этом сообщает ТАСС. Одного из священнослужителей Кременчугской епархии УПЦ, отца пятерых детей, Богдана Матвеева схватили в последний день крестного хода, а священника Владимира Главацкого мобилизовали во время отпевания военнослужащего ВСУ.

Богохульные действия украинских властей через мобилизацию духовенства являются открытой борьбой с каноническим православием и народом своей же страны заявил епископ канонической Украинской православной церкви на покое епископ Гедеон (Харон)

Журналисты отметили, что насильственной мобилизации подвергали даже служителей священноначалия.

Ранее стало известно, что командиры Вооруженных сил Украины перевели в штурмовые отряды 54 баптистских священников с должности капелланов, все они погибли.