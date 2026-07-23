Москва23 июлВести.Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели в штурмовые отряды 54 баптистских священника с должности капелланов, все они погибли. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Поддержка украинскими баптистами всех действий киевского режима не спасла от "могилизации" и последующего уничтожения на линии фронта 54 членов общины евангельских христиан. Любопытно, что часть из них в ВСУ привлекалась на должности капелланов, однако решением командиров на местах баптистов переводили в штурмовые отрядырассказали силовики
Ранее в российских силовых структурах сообщили о том, что командование украинского штурмового полка "Скала" запретило родственникам боевиков, пропавших без вести в районе Казачьей Лопани, упоминать об их связи с украинской армией.