ВСУ перевели 54 баптистских священника в штурмовые отряды, все они погибли

Командиры ВСУ отправили на гибель более 50 баптистских священников ВСУ перевели 54 баптистских священника в штурмовые отряды, все они погибли

Москва23 июл Вести.Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели в штурмовые отряды 54 баптистских священника с должности капелланов, все они погибли. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Поддержка украинскими баптистами всех действий киевского режима не спасла от "могилизации" и последующего уничтожения на линии фронта 54 членов общины евангельских христиан. Любопытно, что часть из них в ВСУ привлекалась на должности капелланов, однако решением командиров на местах баптистов переводили в штурмовые отряды рассказали силовики

Ранее в российских силовых структурах сообщили о том, что командование украинского штурмового полка "Скала" запретило родственникам боевиков, пропавших без вести в районе Казачьей Лопани, упоминать об их связи с украинской армией.