Москва23 июнВести.Полицейский в Николаевской области при насильственной мобилизации мужчины ударил ногой его ребенка-инвалида, рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.
Омбудсмен сообщил о проверке Николаевского областного военкомата, в ходе которой были освобождены шесть незаконно удерживаемых мужчин. Как отметил Лубинец, в ТЦК (аналоге военкомата) оказался в том числе отец ребенка-инвалида.
Во время задержания мужчины произошел вопиющий случай - работник полиции... ударил его сына ногойотметил Лубинец
Ребенка с инвалидностью после насильственной мобилизации отца оставили одного на улице вечером, его состояние ухудшилось из-за стресса и сахарного диабета, добавил омбудсмен.
В середине июня в больнице скончался житель Закарпатья после попытки его незаконной мобилизации.