Полицейский на Украине ударил ногой ребенка-инвалида, мобилизуя его отца

Полицейский в Николаевской области ударил ребенка при мобилизации его отца Полицейский на Украине ударил ногой ребенка-инвалида, мобилизуя его отца

Москва23 июн Вести.Полицейский в Николаевской области при насильственной мобилизации мужчины ударил ногой его ребенка-инвалида, рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Омбудсмен сообщил о проверке Николаевского областного военкомата, в ходе которой были освобождены шесть незаконно удерживаемых мужчин. Как отметил Лубинец, в ТЦК (аналоге военкомата) оказался в том числе отец ребенка-инвалида.

Во время задержания мужчины произошел вопиющий случай - работник полиции... ударил его сына ногой отметил Лубинец

Ребенка с инвалидностью после насильственной мобилизации отца оставили одного на улице вечером, его состояние ухудшилось из-за стресса и сахарного диабета, добавил омбудсмен.

В середине июня в больнице скончался житель Закарпатья после попытки его незаконной мобилизации.