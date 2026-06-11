Экс-боевик ВСУ месяц просидел в подвале перед тем, как сдаться в плен ВС РФ

Бывший боевик ВСУ месяц сидел зимой в холодном подвале до плена Экс-боевик ВСУ месяц просидел в подвале перед тем, как сдаться в плен ВС РФ

Москва11 июн Вести.Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Логвинов зимой целый месяц провел в холодном подвале прежде, чем сдаться в плен бойцам ВС России. Об этом экс-боевик ВСУ рассказал в видео, опубликованном Минобороны РФ.

Перед тем как меня взяли в плен, я месяц был в подвале. Это было зимой. Холодно, костер разжечь и согреться не было возможности вспоминает мужчина

Он добавил, что в плену ему оказали первую медицинскую помощь, после чего отвезли в больницу.

Также Логвинов поделился, что условия в российском плену не похожи на то, как их описывают украинские власти. По его словам, "здесь хорошо".