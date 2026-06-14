Украинский порноактер Тузов попал в ВСУ, а затем оказался в российском плену Российские военные взяли в плен порноактера OnlyFans, примкнувшего к ВСУ

Москва14 июн Вести.Бойцы РФ взяли в плен военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Тузова, который публиковал материалы со своим участием на платформе OnlyFans до того, как присоединился к армии киевского режима. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

В плен к нашим военнослужащим впервые попал порноактер ... Из-за постоянного употребления наркотиков он путается, иногда рассказывает какие-то фантастические истории, однако часть из них оказалась правдой говорится в сообщении

В публикации отмечается, что мужчина 1998 года рождения проживал в Польше. Там он начал употреблять запрещенные вещества и в поисках "легких денег" принимал участие в съемках фильмов для взрослых. Однажды Тузов в состоянии опьянения избил свою девушку, за что оказался в польской тюрьме, а позже его депортировали на Украину. Там он долго прятался от мобилизации, но в итоге был призван в ВСУ, а затем попал в плен.

Ранее стало известно, что украинский боевик Андрей Лыло сдался в плен российскому беспилотному летающему аппарату (БПЛА) в Днепропетровской области. Блиндаж, где он находился, затопило во время дождей. Затем Лыло перевели на другую позицию, где были еще двое украинских военных. Но один из них подорвался на мине, а второй был уничтожен российским дроном.