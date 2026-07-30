Москва30 июл Вести.Сотрудники Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России задержали уроженца Средней Азии, который снял на видео установку средств ПВО, ему грозит выдворение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что полицейские выявили видеозапись установки ПВО Минобороны РФ на одном из украинских интернет-ресурсов.

Оперативники установили личность того, кто снял видео и разместил его на личной странице в социальной сети, открытой для общего доступа. Им оказался гражданин одного из государств Центральной Азии, временно проживающий в нашей стране сказано в сообщении

Мужчину привлекли к административной ответственности и арестовали. После истечения срока наказания его ждет выдворение из России, добавили в МВД.