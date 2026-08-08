Москва8 авг Вести.Пленный солдат ВСУ встретился с сослуживцем, получившим политическое убежище в России, сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

Солдат Виталий Табунщиков работал разнорабочим на Украине, позже уехал в Чехию, однако в 2025 году вернулся на Украину, чтобы решить вопрос с визой. Тогда он был задержан сотрудниками ТЦК и отправлен в 103-ю бригаду теробороны, в составе которой и был взят в плен. В Европе Табунщиков читал пропагандистские сюжеты украинских ресурсов и местных СМИ и верил в "скорую" победу ВСУ и "европейский выбор" украинцев, отмечается в сообщении.

Сейчас у военнопленного происходит переосмысление происходящего, в чем ему бесспорно помогла встреча с бывшим сослуживцем, получившим политическое убежище в России пишет Telegram-канал

Владимир Липка также служил в 103-й бригаде теробороны ВСУ и добровольно перешел на российскую территорию на сумском направлении спецоперации, отказавшись принимать участие в боевых действиях. Он рассказал, что в декабре 2025-го был схвачен ТЦК во Львове и мобилизован. До этого мужчине удалось отправить в РФ жену и дочь. Все время службы в ВСУ Липка искал пути и варианты перейти на сторону РФ, и, наконец, ему удалось осуществить этот план.

Табунщиков в ходе разговора вспомнил, что Липка не хотел "надевать форму", но тогда он думал, что это решение было вызвано религиозными соображениями. Табунщиков также признал, что решение Липки запросить убежище в России было не предательством, а осознанным выбором, который помог ему начать новую мирную жизнь, отмечается в сообщении.