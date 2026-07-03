Москва3 июлВести.Украинский беспилотник (БПЛА) уничтожил троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен российским бойцам в районе поселка Ровное в Запорожской области, заявил боец с позывным Дава в интервью РИА Новости.
Противник видел с разведывательного коптера, что мы берем в плен троих военнослужащих, что они уже сдаются. После этого отправили дрон. И эта птица влетела прямо в своих же военнослужащихприводит РИА Новости слова Давы
Все трое украинских военнослужащих погибли, уточнил Дава и добавил, что возраст украинских боевиков составлял примерно от 30 до 40 лет.
Минобороны сообщило 30 июня об освобождении населенного пункта Ровное в Запорожской области.