Боевики ВСУ убили троих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен Боевики ВСУ убили троих сослуживцев, которые пытались сдаться в плен

Москва3 июл Вести.Украинский беспилотник (БПЛА) уничтожил троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен российским бойцам в районе поселка Ровное в Запорожской области, заявил боец с позывным Дава в интервью РИА Новости.

Противник видел с разведывательного коптера, что мы берем в плен троих военнослужащих, что они уже сдаются​​​. После этого отправили дрон. И эта птица влетела прямо в своих же военнослужащих приводит РИА Новости слова Давы

Все трое украинских военнослужащих погибли, уточнил Дава и добавил, что возраст украинских боевиков составлял примерно от 30 до 40 лет.

Минобороны сообщило 30 июня об освобождении населенного пункта Ровное в Запорожской области.