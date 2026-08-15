Боец Седой: боевики ВСУ испугались камня и попали в плен в Запорожской области

Боевики ВСУ попали в плен в Запорожской области, испугавшись камня Боец Седой: боевики ВСУ испугались камня и попали в плен в Запорожской области

Москва15 авг Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российской армии в Запорожской области, испугавшись камня. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал стрелок группировки войск "Восток" с позывным Седой.

По словам военнослужащего, в ходе одного из боестолкновений бойцы ВС РФ бросили в окно здания камень вместо гранаты.

Закинули камень в окно. Крикнули: "Граната!". Они выпрыгнули, а там не граната, а просто камень сказал боец

Собеседник агентства уточнил, что три украинских боевика выбрались через окно и сдались в плен. Еще один вышел через дверь и был ликвидирован при попытке бегства, добавил Седой.

Другой российский стрелок с позывным Ангел поделился, что он с сослуживцами взял в плен двоих боевиков ВСУ, которые перепутали позиции и попросили у солдат ВС РФ сигареты.