Бывший капитан "Спартака" Джикия вернулся из Турции в российский клуб Экс-капитан "Спартака" Джикия вернулся в РПЛ и подписал контракт с "Локомотивом"

Москва24 июн Вести.Экс-капитан московского "Спартака" Георгий Джикия вернулся в Российскую премьер-лигу, заключив контракт со столичным "Локомотивом". Об этом говорится в Telegram-канале футбольного клуба.

В команду, воспитанником которой он является, 32-летний защитник перешел как свободный агент. Договор с ним подписан на один сезон.

Летом 2025 года Джикия отправился в турецкий "Антальяспор", при этом его контракт действовал до лета 2027 года. По итогам сезона-2025/26 турецкая команда финишировала на 16-й строчке Суперлиги и опустилась во второй по силе дивизион национального чемпионата.

В России последним клубом футболиста были подмосковные "Химки". До этого Джикия восемь сезонов защищал цвета "Спартака", проведя за него 215 матчей и забив 5 мячей, и завоевал с командой чемпионство, Кубок и Суперкубок России. За сборную России на его счету 44 игры и 2 гола, в ее составе он принимал участие в Кубке конфедераций 2017 года и в Евро-2020.