В "Локомотиве" опровергли информацию о переходе Батракова в "Галатасарай"

В "Локомотиве" заявили, что не ведут переговоров по трансферу Батракова В "Локомотиве" опровергли информацию о переходе Батракова в "Галатасарай"

Москва9 авг Вести.Московский "Локомотив" не намерен вести переговоры о продаже футболиста команды Алексея Батракова. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе столичного клуба.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что стамбульский "Галатасарай" договорился с Батраковым о контракте и предлагает "Локомотиву" компенсацию в 22 млн евро за игрока сборной России.

На сегодняшний день футбольный клуб "Локомотив" не ведет переговоров с "Галатасараем" или другими клубами и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника Алексея Батракова говорится в заявлении "красно-зеленых"

Батракову 21 год, он дебютировал за основную команду "Локомотива" в марте 2024 года. С тех пор на счету полузащитника 82 матча, 33 мяча и 23 результативные передачи за "железнодорожников".

За сборную России Батраков провел 12 матчей и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Батраков отказался от перехода в футбольный клуб из Саудовской Аравии. Российскому полузащитнику предлагали зарплату в 120 миллионов долларов в год.