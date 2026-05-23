Москва23 мая Вести.Бывший футболист "Спартака" и сборной России Денис Глушаков перенес операцию на тазобедренном суставе. Об этом сам спортсмен рассказал ТАСС.

По словам Глушакова, оперативное вмешательство прошло успешно.

Перенес операцию на тазобедренном суставе, были некоторые артрозы заявил он

Глушаков завершил профессиональную карьеру в октябре 2025 года будучи игроком "Химок". Также в его активе выступления за "Локомотив", "Спартак", "Ахмат" и ряд других клубов России.

Вместе со "Спартаком" выигрывал чемпионат России, с "Локо" - Кубок страны.

Вызывался в сборную России, в составе которой провел 57 матчей и забил 5 голов.