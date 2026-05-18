Капитан ФК "Краснодар" Сперцян сообщил о планах по подготовке к Кубку России Капитан ФК "Краснодар": сейчас на уме только Кубок России, будем готовиться

Москва18 мая Вести.Капитан футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян прокомментировал информационной службе "Вести" игру команды в чемпионате России по футболу, в котором она заняла второе место. Он сообщил о планах по подготовке к Кубку России.

Футболист признался, что огорчен тем, что команде не удалось занять первое место в чемпионате.

Конечно, огорчение есть, но, как я уже сказал – это спорт. Такое бывает, к сожалению, когда совсем чуть-чуть не хватило. Поэтому думаю, что нами стоит гордиться. Мы делаем большую работу, большой труд проделывает каждый футболист, каждый тренер, персонал, клуб. За эти три года мы через не могу боремся за топ-2. Это дорогого стоит. Сегодня мы договорились просто насладиться футболом, подарить праздник болельщикам уверенной победой, потому что они это заслужили так же, как и мы. А сейчас на уме только Кубок, будем готовиться к нему заявил Сперцян

"Краснодар" занял второе место в чемпионате, обыграв "Оренбург" со счетом 3:0. Победителем чемпионата стал "Зенит", а бронзовая медаль досталась "Локомотиву".