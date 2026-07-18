Нападающий "Локомотива" Воробьев перешел в "Краснодар" Футболист "Локомотива" Воробьев подписал контракт с "Краснодаром"

Москва18 июл Вести.Российский футболист Дмитрий Воробьев стал игроком "Краснодара". Об этом сообщила пресс-служба "быков".

В прошлом сезоне нападающий выступал за московский "Локомотив".

"Краснодар" подписал с Дмитрием Воробьевым контракт, который будет действителен до 30 июня 2030 года говорится в заявлении клуба

Также сообщается, что 28-летний футболист будет выступать за "быков" под десятым номером.

Воробьев является воспитанником "Краснодара". За "Локомотив" нападающий играл с лета 2024 года. В составе "железнодорожников" Дмитрий в различных турнирах забил 25 мячей и отдал 11 голевых передач в 73 встречах.

В прошлом сезоне "Краснодар" занял второе место в чемпионате РПЛ. "Локомотив" расположился на третьей позиции, завоевав бронзовые медали турнира.