Москва27 июн Вести.Пятикратный чемпион России в составе петербургского футбольного клуба "Зенит" Далер Кузяев покинет казанский "Рубин". Об этом генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов сообщил ТАСС.

Контракт Далера Кузяева закончился. Не будем продлевать, он покинет "Рубин" заявил он

Далеру Кузяеву 33 года, он перешел в "Рубин" 24 сентября 2025 года. До этого футболист провел два сезона во французском клубе "Гавр". С 2017 по 2023 год он выступал за петербургский "Зенит", с которым пять раз стал чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны, дважды – Суперкубок.

Ранее "Зенит" объявил об уходе колумбийского форварда Джона Дурана после окончания аренды.