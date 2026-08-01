Даку попрощался с "Рубином" после матча с "Акроном" Мирлинд Даку попрощался с игроками и болельщиками "Рубина"

Москва1 авг Вести.Нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку после победы над "Акроном" в матче второго тура Российской премьер-лиги попрощался с командой.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Рубина". Победный мяч забил Даку. После финального свистка форвард не сумел сдержать эмоций, когда прощался с одноклубниками и болельщиками. Футболисты "Рубина" обняли Даку, а затем подняли его на руках.

Накануне сообщалось, что Даку переходит в московский "Спартак" – контракте рассчитан до лета 2029 года. Клуб активировал опцию выкупа нападающего.

28-летний Даку выступал за "Рубин" с лета 2023 года. За это время он провел 93 матча и забил 38 голов, что является третьим результатом в истории казанского клуба.