Москва11 маяВести.Три шва наложили на бровь игроку "Рубина" Руслану Безрукову после игры со "Спартаком", сообщает ТАСС.

Полузащитник казанской команды получил повреждения в игровом эпизоде с футболистом московского клуба Игорем Дмитриевым, после чего Безрукова заменили.

Да, зашивали, три шва наложили, нормально. Я фанат Джека Воробья просто (улыбается). Да ничего, завтра осмотр, посмотрим, в целом ничего серьезного, у всех такое бывает, зашивают

приводит агентство слова полузащитника казанского "Рубина" Руслана Безрукова

Безруков отметил, что Игорь Дмитриев извинился перед ним еще во время игры.

Московский "Спартак" обыграл "Рубин" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу столичной команды.