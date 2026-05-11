Полузащитнику "Рубина" Безрукову зашили бровь после игры со "Спартаком"

Москва11 мая Вести.Три шва наложили на бровь игроку "Рубина" Руслану Безрукову после игры со "Спартаком", сообщает ТАСС.

Полузащитник казанской команды получил повреждения в игровом эпизоде с футболистом московского клуба Игорем Дмитриевым, после чего Безрукова заменили.

Да, зашивали, три шва наложили, нормально. Я фанат Джека Воробья просто (улыбается). Да ничего, завтра осмотр, посмотрим, в целом ничего серьезного, у всех такое бывает, зашивают приводит агентство слова полузащитника казанского "Рубина" Руслана Безрукова

Безруков отметил, что Игорь Дмитриев извинился перед ним еще во время игры.

Московский "Спартак" обыграл "Рубин" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу столичной команды.