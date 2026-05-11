Москва11 маяВести.Три шва наложили на бровь игроку "Рубина" Руслану Безрукову после игры со "Спартаком", сообщает ТАСС.
Полузащитник казанской команды получил повреждения в игровом эпизоде с футболистом московского клуба Игорем Дмитриевым, после чего Безрукова заменили.
Да, зашивали, три шва наложили, нормально. Я фанат Джека Воробья просто (улыбается). Да ничего, завтра осмотр, посмотрим, в целом ничего серьезного, у всех такое бывает, зашиваютприводит агентство слова полузащитника казанского "Рубина" Руслана Безрукова
Безруков отметил, что Игорь Дмитриев извинился перед ним еще во время игры.
Московский "Спартак" обыграл "Рубин" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу столичной команды.