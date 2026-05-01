"Крылья Советов" вырвали победу у "Спартака" и покинули зону стыковых матчей "Крылья Советов" обыграли "Спартак" со счетом 2:1

Москва1 мая Вести.Самарские "Крылья Советов" нанесли поражение московскому "Спартаку" в домашнем матче 28-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Игоря Осинькина.

Счет в матче открыл Фернандо Костанца, реализовавший пенальти на 13-й минуте. Во втором тайме Манфред Угальде сравнял результат, однако на 77-й минуте Кирилл Печенин забил победный для хозяев мяч.

Игра была омрачена инцидентом на 72-й минуте: полузащитник самарцев Ильзат Ахметов "в результате столкновения головой с защитником "Спартака" Кристофером Ву упал на поле без сознания". Врачам удалось привести игрока в чувство, но поле он покинул на носилках.

Благодаря этой победе "Крылья Советов" набрали 29 очков и поднялись на десятую строчку в таблице.