Москва24 июл Вести.Футболисты ЦСКА на своем поле обыграли калининградскую "Балтику" в стартовом матче нового сезона чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча первого тура прошла 24 июля в Москве на стадионе ЦСКА и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый гол нового сезона забил нападающий "Балтики" Чинонсо Оффор, который отличился уже на первой минуте матча.

Но еще до перерыва армейцы сумели отыграться и выйти вперед - сначала защитник "Балтики" Эдуардо Андерсон срезал мяч в свои ворота (33-я минута), а потом отличился Кирилл Глебов (36).

Данный матч стал первым официальным для Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА. Прошлый сезон специалист завершал в должности исполняющего обязанности руководителя команды.

Во втором туре РПЛ нового сезона ЦСКА 1 августа примет на своем поле самарские "Крылья Советов", а "Балтика" в тот же день сыграет в Калининграде с московским "Динамо".