Москва24 июл Вести.Нападающий калининградской "Балтики" Чинонсо Оффор установил новый рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ), забив самый быстрый первый гол сезона в истории турнира.

Оффор забил гол в ворота московского ЦСКА на 35-й секунде матча. До этого самый быстрый гол в матче открытия сезона был зафиксирован в сезоне-2013/14 во время игры между московским "Динамо" и нижегородской "Волгой". На 67-й секунде отличился футболист нижегородцев Александр Шуленин.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА на своем поле обыграли команду "Балтика" в стартовом матче нового сезона чемпионата РПЛ. Встреча первого тура прошла 24 июля в Москве на стадионе ЦСКА.

Во втором туре РПЛ нового сезона ЦСКА 1 августа примет на своем поле самарские "Крылья Советов", а "Балтика" встретится в Калининграде с московским "Динамо".