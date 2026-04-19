Москва19 апрВести.Нападающий футбольного клуба "Пасифик" Алехандро Диас забил первый гол по новым правилам определения офсайда, предложенным бывшим тренером английского "Арсенала" Арсеном Венгером. Это произошло на 20-й минуте матча против "Галифакс Уондерерс" чемпионата Канады по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:2.
Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение протестировать новые правила офсайда. Они заключаются в том, что, если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.
Сейчас официально действуют правила офсайда, согласно которым нарушение фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря.
О подготовке IFAB правила "офсайда Венгера" сообщалось в июле 2023 года. отредактировать правило "вне игры" было решено в угоду динамике и зрелищности.