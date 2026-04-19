Первый гол по правилу "офсайда Венгера" забили в футбольном чемпионате Канады Канадский ФК "Пасифик" забил первый гол по правилу "офсайда Венгера"

Москва19 апр Вести.Нападающий футбольного клуба "Пасифик" Алехандро Диас забил первый гол по новым правилам определения офсайда, предложенным бывшим тренером английского "Арсенала" Арсеном Венгером. Это произошло на 20-й минуте матча против "Галифакс Уондерерс" чемпионата Канады по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение протестировать новые правила офсайда. Они заключаются в том, что, если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.

Сейчас официально действуют правила офсайда, согласно которым нарушение фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря.

О подготовке IFAB правила "офсайда Венгера" сообщалось в июле 2023 года. отредактировать правило "вне игры" было решено в угоду динамике и зрелищности.