Москва27 апр Вести.Российский вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак в виде логотипа "нога бога", сообщает РИА Новости.

Агентство изучило электронную базу ведомства. Согласно информации в ней, Роспатент спустя год принял решение о регистрации товарного знака в апреле. Теперь Акинфеев стал обладателем прав на продажу в России одежды, игрушек, безалкогольных напитков, а также на предоставление образовательных и бизнес-услуг с эмблемой "нога бога".

В 2018 году Акинфеев принес победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании. В серии пенальти он отразил ногой решающий удар Яго Аспаса.

Тогда ногу голкипера прозвали "ногой бога" по аналогии с "рукой бога", которой аргентинец Диего Марадона забил гол в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года.

В прошлом году Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе – московском ЦСКА.