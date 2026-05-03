Москва3 мая Вести.Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев, пропустивший встречу 28-го тура Российской Премьер-Лиги против "Зенита" из-за травмы, подвел итоги прошедшего матча, отметив игру молодого защитника Кирилла Данилова. Несмотря на домашнее поражение армейцев со счетом 1:3, 18-летний игрок провел на поле полный матч, за что получил от капитана необычный подарок — кепку с изображением рыбы.

В своем личном Telegram-канале Акинфеев подчеркнул, что намерен продолжать практику поощрения наиболее отличившихся одноклубников по итогам каждого тура. Обращаясь к юному футболисту, голкипер отметил его прогресс и профессиональный подход к делу.

Не хочется перехваливать Кирилла, а [хочется], скорее, подбодрить. Не сбавляй темп, а мы будем помогать всем, чем можем написал Акинфеев

Для Кирилла Данилова этот матч стал двенадцатым в составе основной команды в текущем сезоне. На данный момент ЦСКА занимает 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 28 проведенных встреч.