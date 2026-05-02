"Особые отношения": Тороп рассказал об общении с Акинфеевым Вратарь ЦСКА Тороп назвал особыми отношения с Акинфеевым

Москва2 мая Вести.Голкипер футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп заявил об особых отношениях с вратарем и капитаном Игорем Акинфеевым. Об этом информирует ТАСС.

Акинфеев не сыграл в шести последних матчей клуба из-за травмы. На ворота встал 22-летний Тороп.

Высказываясь журналистам о травме Акинфеева, Тороп рассказал, что "ничего неожиданного в плане игр" нет, игроки продолжают спокойно готовиться к каждому матчу. Он уточнил, что общается с Акинфеевым, и пожелал ему здоровья, побыстрее вылечиться.

Тороп назвал Акинфеева "большим лидером".