Москва2 маяВести.Голкипер футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп заявил об особых отношениях с вратарем и капитаном Игорем Акинфеевым. Об этом информирует ТАСС.
Акинфеев не сыграл в шести последних матчей клуба из-за травмы. На ворота встал 22-летний Тороп.
Высказываясь журналистам о травме Акинфеева, Тороп рассказал, что "ничего неожиданного в плане игр" нет, игроки продолжают спокойно готовиться к каждому матчу. Он уточнил, что общается с Акинфеевым, и пожелал ему здоровья, побыстрее вылечиться.
Тороп назвал Акинфеева "большим лидером".
Я считаю, что у нас с Игорем особые отношения, можно сказать, он мой наставник. Всегда подсказывает. Наша вратарская бригада очень дружнарассказал Тороп