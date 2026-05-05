Москва5 мая Вести.Сосредоточиться на одном турнире, который состоит из одного матча, значит разочароваться в себе. Об этом ИС "Вести" рассказал бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов.

Отвечая на вопрос ведущего, можно ли выбрать одно и пожертвовать другим, между эмоциональным настроем и готовностью команды на кубок, тренер пояснил, что это так не работает.

Сосредоточившись на одном турнире, который состоит из одного матча, который ты проигрываешь, и все зрители, болельщики, фанаты, которые приходят на стадион и, делая эту ротацию, делая ставку на тот или иной турнир, обречены на провал. И со мной согласятся, я думаю, многие специалисты, ни один тренер такого себе позволить не может. Да, правильная ротация, какому-то футболисту нужна определенная перезагрузка, это да, но не более того, чтобы показать, и все видели, что этот турнир нас не интересует, это в корне неправильно, на мой взгляд. И никто так не поступает рассказал Федотов

Ранее капитан и вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сделал заявление насчет своей карьеры. По его словам, в текущем сезоне он больше не может играть из-за травмы.