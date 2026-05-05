Москва5 мая Вести.Главное в футболе – стабильность показываемых командой результатов, которая способствует движению вверх по турнирной таблице. Об этом ИС "Вести" сообщил бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Он подчеркнул, что в условиях конкуренции между командами важны любые мелочи, которые влияют на конечный результат.

Мы видим в нашем чемпионате на данный момент очень хорошую конкуренцию на протяжении там трех последних сезонов, где каждый клуб, плюс-минус из этих, которые сегодня на виду, топ-клуб, топ команд, которые могут оказаться чуть выше друг друга в турнирной таблице. И одна победа, две победы, которые тебя или выталкивают наверх к медалям, или же ты оказываешься за чертой этой финальной тройки. Поэтому все нюансы и мелочи определяют этот результат пояснил Федотов

Ранее он заявил, что межсезонье – манна небесная для притирки новых игроков в команде. По мнению Федотова, такую паузу должен уметь использовать каждый тренер.