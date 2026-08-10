Москва10 авг Вести.В футболе результат не всегда предсказуем. Несмотря на это, работа в ФК "Динамо" Махачкала всегда идет в полную силу, этому способствует тренерский опыт. Об этом заявил ИС "Вести" главный тренер махачкалинского ФК Вадим Евсеев.

Иногда приходилось играть "скудным" составом, но это не вызывают опасений, отметил он.

Ко мне, как к тренеру, пришел опыт. Мне 50 лет - чего бояться? Есть специалисты очень высокого класса, с кем я периодически вижусь - и на футболе, и просто так. Будь то [Юрий] Семин или [Олег] Романцев. Например, перед предсезонкой я встретился с Олегом Ивановичем [Романцевым] и спросил: "30 дней хватит нам?". Он сказал: "Вадим, ну что ты? Мы за 14 дней готовились к Кубку Содружества". ... Я их слушаю, анализирую, это наши мэтры. ... Я поработал во Второй лиге, в ФНЛ [Футбольная национальная лига], а теперь в Премьер-лиге. Если бы не давал результат, меня бы не позвали в Махачкалу. Я пересекался со многими специалистами, играл против них, мы побеждали и добивались целей. Бывает, что не получается что-то сейчас или не получится в будущем. Это футбол. Но я точно знаю, что готов к работе сказал Евсеев

Результатом изменений в игровом составе футбольного клуба "Динамо" Махачкала стал выход команды в верхнюю часть турнирной таблицы РПЛ, добавил он.