Москва10 авг Вести.Футбольный клуб "Динамо" Махачкала внес изменения в игровом плане, была перестроена схема игры. Об этом заявил ИС "Вести" главный тренер махачкалинского ФК Вадим Евсеев.

Перестройка началась "в первые январские тренировки", указал он.

Я уже 10 лет работаю в разных лигах. Приходя сюда [в футбольный клуб "Динамо" Махачкала], я поставил условие: я буду играть в тот футбол, который вижу. С первых тренировок в январе это было сказано футболистам. Мы перестроились, хотя в команде [нужных] игроков не было. Стали играть [смело], не бояться. Была бы другая московская команда, вы бы сейчас все говорили: "Ух, какой! Игроки какие, какой тренер там, что он придумал!"