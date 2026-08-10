Москва10 авг Вести.Футбольному клубу "Динамо" Махачкала не хватает игрока на позицию центрального защитника. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил главный тренер команды Вадим Евсеев.

По его словам, махачкалинское "Динамо" продолжит ждать своего игрока до конца летнего трансферного окна.

Есть у нас позиции, [на] которые не хватает [игроков]. Это, наверное, и скрывать нечего, центральный защитник… Мы никого не взяли еще на эту позицию. Мы ищем, хотим, смотря под какую схему. Мы же одной схемой не играем, мы и в три центральных играем, и в два центральных играем. Опять же, это исходит из того, есть у нас эти футболисты или их нет