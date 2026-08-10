Главный тренер махачкалинского "Динамо" Евсеев ответил на критику Гаджиева "Это его мнение": Евсеев о критике Гаджиева

Москва10 авг Вести.Яркий старт ФК "Динамо" Махачкала в сезоне-2026/27 Российской премьер-лиги – своеобразный ответ на критику почетного президента клуба Гаджи Гаджиева. Связывать ли спортивные результаты команды с высказыванием Гаджи Гаджиева, - остается на личное усмотрение. Об этом заявил ИС "Вести" главный тренер махачкалинского ФК Вадим Евсеев.

Со стороны Гаджиева прозвучали слова, что в культуре клуба и региона не принято не только нецензурно ругаться, но и критиковать прошлых тренеров.

Это его мнение. Я пришел сюда тренировать, мне не надо, чтобы кто-то там рассказывал. Я отвечаю за результат и за тренировочный процесс. Главный тренер - я. Никому не надо лезть и рассказывать. Когда я пришел в Махачкалу, у меня было одно условие: чтобы мне никто не мешал. Руководители свое слово сдержали прокомментировал ситуацию Евсеев

Футбольный клуб "Динамо" Махачкала закрепился на пятой строчке таблицы РПЛ. Появление новых игроков усилило команду, добавил он. Евсеев также подчеркнул, что он прислушивается ко мнению мэтров футбола.