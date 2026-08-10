Евсеев: футболисты "Динамо" Махачкала после стыковых матчей поверили в себя

Евсеев: стыковые матчи за выход в РПЛ вселили уверенность ФК "Динамо" Махачкала Евсеев: футболисты "Динамо" Махачкала после стыковых матчей поверили в себя

Москва10 авг Вести.Победа над екатеринбургским ФК "Урал" в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в мае 2026 года придала футболистам махачкалинского "Динамо" уверенности. Об этом заявил ИС "Вести" главный тренер командыа Вадим Евсеев.

Такое состояние проявилось на летних тренировочных сборах, уточнил он.

Поверили в себя. Это показали наши игры на сборах. ... Мы играли с "Зенитом", "Динамо", "Ленинградцем". ... С тем же "Зенитом" играли на равных. Там на последних секундах мяч пропустили. В раздевалку зашли они понурые. ... Они понимают, что надо все игры выигрывать рассказал Евсеев

Во ФК "Динамо" Махачкала у спортсменов "нет никакой эйфории" относительно высоких результатов в сезоне 2026/27 в РПЛ. В этом смысле "настраивать" команду не нужно, добавил главный тренер.