Москва10 авг Вести.Футбольный клуб "Динамо" Махачкала успешно стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Появление новых игроков усилило команду. Об этом заявил ИС "Вести" главный тренер махачкалинского ФК Вадим Евсеев.

ФК "Динамо" Махачкала начал сезон‑2026/27 с двух волевых побед. В игре с воронежским футбольным клубом "Факел" и московским "Локомотивом" команда уступала в счете. Махачкалинцам удалось преломить ход обеих игр, указал он.

[Сначала у ФК "Динамо" Махачкала] был определенный состав, схема. Но крайних нападающих не было, игроков, которые могут обыграть [соперника] один в один. Сейчас они появились, мы ими довольны. … За счет замен мы усилили игру. С точки зрения стратегии эти две игры получились совершенно разными. С Воронежем мы отзеркалили их схему в три центральных защитника, а тут [с "Локомотивом"] сыграли в четыре. Футболисты понимают все, вникают, есть конкуренция. Был определенный балласт, от него мы постарались избавиться. Когда игроки плюс-минус равные, тренировочный процесс идет совсем по-другому, появляется конкуренция, взаимодействие. Надеюсь, у нас еще есть время на усиление. Наверное, будут приходить игроки, которые будут намного сильнее сказал Евсеев

Евсеев работает главным тренером футбольного клуба "Динамо" Махачкала с декабря 2025 года. На этом посту он сменил Хасанби Биджиева, подавшего в отставку.