Москва10 авгВести.Подход к игре у футбольного клуба "Динамо" (Махачкала) после прихода главного тренера Вадима Евсеева претерпел изменения. Об этом он сообщил в интервью информационной службе "Вести".
Любая команда может у любой выиграть. Это что говорит? Это говорит о том, что никто не боится играть. У каждого свои схемы, свои требования, но главное – это побеждать, а не проиграть. [Когда] я пришел в Махачкалу, было главное – не пропустить; а у меня, у нас главное – забитьрассказал тренер
Также Евсеев сообщил, что игроки футбольного клуба показывают рост и демонстрируют энтузиазм после отдыха, на который команда ушла в конце сезона.