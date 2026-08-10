Главный тренер "Динамо" Махачкала рассказал, как в клубе изменился подход к игре "У меня главное – забить": тренер махачкалинского "Динамо" о подходе к игре

Москва10 авг Вести.Подход к игре у футбольного клуба "Динамо" (Махачкала) после прихода главного тренера Вадима Евсеева претерпел изменения. Об этом он сообщил в интервью информационной службе "Вести".

Любая команда может у любой выиграть. Это что говорит? Это говорит о том, что никто не боится играть. У каждого свои схемы, свои требования, но главное – это побеждать, а не проиграть. [Когда] я пришел в Махачкалу, было главное – не пропустить; а у меня, у нас главное – забить рассказал тренер

Также Евсеев сообщил, что игроки футбольного клуба показывают рост и демонстрируют энтузиазм после отдыха, на который команда ушла в конце сезона.