Москва27 апр Вести.Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал в России товарный знак "нога бога", следует из электронной базы Роспатента.

Заявка была подана 29 апреля 2025 года. Знак охватывает пять классов товаров и услуг: нижнее белье, куртки, аркадные автоматы, алкогольные напитки, а также аренду рекламных площадей и организацию развлекательных мероприятий.

Название бренда отсылает к эпизоду чемпионата мира 2018 года, когда Акинфеев в матче против Испании отразил решающий пенальти ногой и вывел сборную России в четвертьфинал.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. За это время он стал многократным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.