"Ведомости": доходы российских музыкальных стримингов выросли в 2025 году на 35%

"Ведомости": выручка музыкальных стримингов в России выросла на 35% в 2025 году "Ведомости": доходы российских музыкальных стримингов выросли в 2025 году на 35%

Москва30 июл Вести.Объем доходов российских музыкальных стримингов в 2025 году достиг 53,97 млрд рублей, что на 35,2 % больше показателя 2024 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные исследования компании J'son & Partners Consulting.

Большую часть доходов (99%) участники рынка получили благодаря подписке, а на рекламную выручку пришелся лишь 1%.

Как отметил директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов, ключевыми драйверами роста стали увеличение числа подписчиков экосистем и повышение стоимости подписки в среднем на 20% за год.

Лидером по доходам среди музыкальных стримингов стала "Яндекс Музыка". Ее доля составила 54,9% (+6,5 п.п. к 2024 году). Второе место заняла "VK Музыка" (20%, сокращение на 5,3 п.п.), а третье - "Звук" (15,7%, +1,4 п.п.). На долю этих ведущих сервисов пришлось 90,6 % объема рынка.

Аналитики также впервые оценили продажи музыки на физических носителях. В 2025 году они достигли 12,9-13,7 млрд рублей, что примерно составляет четверть от выручки стримингов. В публикации отмечается что 10,7-11,3 млрд рублей пришлось на CD-диски, а 2,2-2,4 млрд - на винил.

Эксперты объясняют увеличение продаж физических носителей с отключениями мобильного интернета и регуляторными изменениями, из-за которых ряд треков и альбомов были скорректированы или недоступны в стримингах.

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