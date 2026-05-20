"VK Видео" и Rutube обошли Youtube по популярности среди россиян Отечественные сервисы обошли Youtube по количеству аудитории

Москва20 мая Вести.Большинство российских зрителей предпочитают отечественные платформы "VK Видео" и Rutube для просмотра длинных видеороликов вместо Youtube. Об этом говорится в отчете ВЦИОМ.

Центр провел опрос на тему популярных видеосервисов среди 2032 респондентов старше 14 лет.

Результаты исследования показали, что 61% интернет-пользователей предпочитает для просмотра длинных горизонтальных роликов "VK Видео". На втором месте расположился Rutube с показателем 49%. При этом у Youtube наблюдается наибольший отток аудитории, его выбирает 41% пользователей.

