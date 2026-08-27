Москва27 авг Вести.Отечественное кино в 2025 году обеспечило около 77% кассовых сборов и 79% посещаемости кинотеатров, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Московской международной недели кино.

В нем отмечается, что российские фильмы доминируют в топ-5 бокс-офиса с 2024 года.

Доля российских картин на внутреннем рынке уверенно растет: по итогам 2025-го в совокупных сборах она составила почти 77%, в посещаемости — 79% говорится в исследовании

В прошлом году сразу восемь российских релизов смогли заработать более миллиарда рублей в прокате. Половина из них ожидаемо приходится на сказки: "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (3,345 млрд рублей), "Финист. Первый богатырь" (2,741 млрд рублей), "Горыныч" (1,538 млрд рублей) и "Алиса в Стране чудес" (1,23 млрд рублей), уточняется в исследовании.

При этом авторы отметили, что репертуару российских кинотеатров не хватает в первую очередь отечественных жанровых картин, которые могли бы стабильно собирать умеренно-среднюю кассу.

Ранее режиссер фильма "Холоп 3" Клим Шипенко рассказал ИС "Вести", что фактором успеха российских картин является оголтелый авантюризм киноделов.