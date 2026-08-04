Опрос показал, сколько россиян будут смотреть "Последний богатырь. Колобок" KP.RU: 61% опрошенных россиян будут смотреть "Последний богатырь. Колобок"

Москва4 авг Вести.Россияне рассказали, что намерены посмотреть в кинотеатрах фильм "Последний богатырь. Колобок". По словам людей, эта история напоминает им о любимых с детства сказках, передает KP.RU.

Как следует из данных опроса, в котором приняли участие 2,6 тысячи человек, посмотреть фильм "Последний богатырь. Колобок" намерены целых 61% респондентов.

По словам опрошенных россиян, им нравится киноистория о последнем богатыре и других персонажах. Люди считают ее доброй, веселой и красочной.

Премьера спин-оффа "Последнего богатыря", в котором показана история Колобка, прошла в столичном кинотеатре "Октябрь". В широкий прокат сказка, которая превращается в захватывающий блокбастер, выйдет с 6 августа.