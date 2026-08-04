"Последний богатырь. Колобок": кто есть кто в фильме

Кто есть кто в фильме "Последний богатырь. Колобок" "Последний богатырь. Колобок": кто есть кто в фильме

Москва4 авг Вести."Последний богатырь. Колобок" — оригинальный спин-офф сказочной киновселенной "Последний богатырь". По сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада. Рассказываем, кто есть кто в фильме.

Гарик Харламов — Колобок

Главный герой фильма. Смелый, дерзкий и невероятно харизматичный. Он привык рассчитывать только на себя, постоянно попадает в неприятности, но именно это приводит его к настоящим друзьям и заставляет впервые задуматься о собственной судьбе.

Гарик Харламов, исполнитель роли Колобка, считает, что на своего героя он похож "головой и оптимизом".

Он точно оптимист, несгибаемый (сгибать нечего), он круглый, изначально согнутый, и это помогает по жизни отметил артист

Дмитрий Журавлёв — Тихон

Скромный пекарь, который никогда не стремился быть героем. Однако именно ему предстоит стать неожиданным напарником Колобка и пройти путь, который навсегда изменит его жизнь.

В этом проекте хотелось постоянно испытывать себя и что-то придумывать. Очень многое строилось на физическом юморе: на том, как Тихон падает, запутывается, пытается что-то исправить и делает только хуже рассказывает Дмитрий Журавлёв, исполнитель роли Тихона

Актер просил разрешить выполнять все трюки делать самостоятельно, поскольку тело героя тоже должно "рассказывать шутку".

Режиссер-постановщик Антон Маслов подчеркивает, что Журавлев – сильный комедийный артист, который при этом может быть убедителен и в драме. В этом фильме зритель сможет увидеть его с разных сторон.

По сценарию Колобок вселяется в Тихона, и Дмитрию Журавлеву предстояло сыграть сразу двух персонажей – застенчивого пекаря снаружи и храброго Колобка внутри, рассказал Гарик Харламов, подчеркнув, что это была "тяжелейшая задача".

А еще Тихон стал первым персонажем во вселенной "Последнего богатыря", у которого появились лапти.

Мила Ершова — Лада

Свободолюбивая девушка, которая не боится принимать собственные решения. Вместе с Тихоном и Колобком она отправляется навстречу приключениям и становится важной частью их путешествия.

Моя Лада существует как будто с одним внутренним ощущением себя и с совершенно другим внешним образом. Она не принимает себя и не верит в то, как ее видят другие. Поэтому для нее путь принятия связан не просто с красотой, а с возможностью поверить, что ее могут увидеть и полюбить настоящей. Мне кажется, это очень важная часть ее истории говорит Мила Ершова, исполнительница Лады

Режиссер-постановщик Антон Маслов называет Милу Ершову одной из сильнейших и больших артисток своего поколения. Кроме того, она уравновешивает "энергетический взрыв" Дмитрия Журавлева.

Мила отвечает за драму, красоту и пластичность, Дима — в большей степени за комедийную энергию, и эти весы очень хорошо работают отметил режиссер

Гоша Куценко — Волк

Харизматичный предводитель банды разбойников. Опасный противник, способный быть одновременно грозным и комичным.

Волк, по моему ощущению, — разбойник и бродяга, хищник, которому это дано свыше, и он несет этот крест. Он бы хотел быть добрым и даже проявляет доброту по отношению к своей банде. Он любит Колобка и называет его своим сыном. Мы с Антоном придумали ему драматическую предысторию, связанную с наследником: он одиночка, у него нет ни любви, ни преемника, только толпа смешных персонажей, которыми он пытается управлять и с помощью которых обогащается рассказал Гоша Куценко, исполнитель роли Волка

По словам Антона Маслова, Куценко прекрасно умеет работать и с юмором, и с драмой. После утверждения Гоши Куценко выяснилось, что у него травмирована рука, а его герой постоянно дерется, бросает ножи и сражается на мечах. Кроме того, костюм Волка весил порядка 30 кг.

Но Гоша все время повторял: "Антон, я все сделаю", и действительно делал все, что было необходимо рассказал режиссер

А кто еще?

Елена Подкаминская сыграла Всевидящее зеркало, а Татьяна Догилева – Свет-зеркальце. Роль главного красавца Финиста исполнил Кирилл Зайцев.

Дмитрий Колчин – Медвеёж, Денис Мелешко – Сипло, Тимофей Зайцев – Сопло, Артур Иванов – Сундук, Константин Плотников – Продавец Топоров, Игорь Богомягков – Дылда, Алексей Суренский – Разбойник 1, Дарья Блохина – Афина, Сергей Занин – Шарманщик.