Москва4 авг Вести.В российских кинотеатрах выходит фильм "Последний богатырь: Колобок" - полнометражный спин-офф франшизы о Белогорье, сюжет которого строится вокруг одного из самых ярких и харизматичных персонажей киносерии - Колобка.

Создатели картины обещают показать зрителям совершенно новую историю любимого героя, а также расширить знакомый сказочный мир, сохранив фирменное сочетание юмора и приключений. Для съемок команда отправилась на Алтай, построила масштабные декорации, изготовила десятки уникальных костюмов и сотни предметов реквизита.

Рассказываем 10 самых интересных фактов о фильме.

Маленький Колобок впервые появится на экране

Впервые во франшизе зрители увидят Колобка в детстве. Зрители узнают, каким герой был в начале своего пути и как сформировался его характер.

Последний богатырь. Колобок Фото: Кадр телеканала "Россия"

Дмитрий Журавлев почти отказался от помощи каскадеров

Дмитрий Журавлев самостоятельно выполнял практически все трюки своего героя. По словам Антона Маслова, актер делал их не только опаснее, но и смешнее профессионалов.

Последний богатырь. Колобок Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Ради одной сцены актеру пришлось есть настоящую кору дерева

В одной из сцен Тихон действительно ест кору дерева. Бутафорскую кору сделать не удалось, поэтому Дмитрий Журавлев использовал настоящую, а съемки нескольких вошедших в фильм кадров заняли около половины дня.

Финальную битву снимали больше 10 дней

Работа над заключительной сценой проходила в условиях практически непрерывного дождя. Площадку засыпали сеном, а некоторые костюмы после падения в грязь уже нельзя было использовать повторно.

Алтай стал одной из главных съемочных площадок фильма

Всего на Алтае состоялись девять смен. Съемки проходили в селах Муркут, Инегень и Улаган, а также на Телецком озере, Семинском перевале и в Мажойском каньоне. За время съемок команда успела поработать в абсолютно разных погодных условиях – от 30°C днем до температуры ближе к 0°C на ночных сменах.

В поисках идеальных пейзажей группа проехала 3 500 километров

На этапе скаутинга команда практически доехала до границы с Монголией. Локации для съемок выбирали не только по красоте, но и по тому, насколько органично они смогут стать частью сказочного Белогорья.

Последний богатырь. Колобок Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Белогорье стало еще больше

Для фильма были построены новые декорации, создан рынок с десятками уникальных торговых лавок, изготовлены сотни предметов реквизита, а также специально разработано оружие практически для каждого участника банды разбойников.

Костюм Волка весил около 30 килограммов

Гоша Куценко снимался в тяжелом доспехе весом около 30 килограммов. При этом актер работал с травмой руки и самостоятельно выполнял часть трюковых сцен. Для подготовки к роли он также тренировался метать ножи вместе с профессиональным инструктором.

Последний богатырь. Колобок Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Для разбойников создали 24 неповторимых образа

Для банды Волка создали 23 костюма разбойников - вместе с костюмом главаря получилось 24 образа. Среди них нет ни одного повторяющегося: каждый жилет и каждую куртку вручную собирали из кожи, ткани, веревок и других материалов. Большинство образов существовало в единственном экземпляре, поэтому после каждой смены их приходилось восстанавливать вручную;

Последний богатырь. Колобок Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Волшебные сапоги тоже стали отдельными героями фильма

Для фильма изготовили около 50 пар волшебных сапог, и все они должны были отличаться друг от друга. Одним из самых необычных вариантов стали "сапоги-сомневаки" с мысами, направленными одновременно вперед и назад.

"Последний богатырь: Колобок" - пятый фильм киносерии. Первая часть вышла на экраны в 2017 году и завоевала звание самого кассового отечественного релиза года. "Колобок" - второй фильм, посвященный отдельному персонажу. Ранее на экраны вышла картина "Финист. Первый богатырь". Суммарно предыдущие четыре полнометражных фильма киносерии заработали в мировом прокате 8,6 млрд рублей.

Режиссером фильма выступил Антон Маслов, автор сериалов "Последний богатырь: Наследие" и "Вампиры средней полосы", а также полнометражной комедии "Поехавшая" и короткометражки "Чебурашка. Новый год". Производством занимаются Yellow, Black and White, телеканал "Россия" и онлайн-кинотеатр START при поддержке партнеров франшизы. Генеральными продюсерами проекта выступили Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Антон Златопольский и другие.

Премьера фильма "Последний богатырь: Колобок" запланирована на 6 августа 2026 года.