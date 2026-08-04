Москва4 авгВести.В российских кинотеатрах выходит фильм "Последний богатырь: Колобок" - полнометражный спин-офф франшизы о Белогорье, сюжет которого строится вокруг одного из самых ярких и харизматичных персонажей киносерии - Колобка.
Создатели картины обещают показать зрителям совершенно новую историю любимого героя, а также расширить знакомый сказочный мир, сохранив фирменное сочетание юмора и приключений. Для съемок команда отправилась на Алтай, построила масштабные декорации, изготовила десятки уникальных костюмов и сотни предметов реквизита.
Рассказываем 10 самых интересных фактов о фильме.
Маленький Колобок впервые появится на экране
Впервые во франшизе зрители увидят Колобка в детстве. Зрители узнают, каким герой был в начале своего пути и как сформировался его характер.
Дмитрий Журавлев почти отказался от помощи каскадеров
Дмитрий Журавлев самостоятельно выполнял практически все трюки своего героя. По словам Антона Маслова, актер делал их не только опаснее, но и смешнее профессионалов.
Ради одной сцены актеру пришлось есть настоящую кору дерева
В одной из сцен Тихон действительно ест кору дерева. Бутафорскую кору сделать не удалось, поэтому Дмитрий Журавлев использовал настоящую, а съемки нескольких вошедших в фильм кадров заняли около половины дня.
Финальную битву снимали больше 10 дней
Работа над заключительной сценой проходила в условиях практически непрерывного дождя. Площадку засыпали сеном, а некоторые костюмы после падения в грязь уже нельзя было использовать повторно.
Алтай стал одной из главных съемочных площадок фильма
Всего на Алтае состоялись девять смен. Съемки проходили в селах Муркут, Инегень и Улаган, а также на Телецком озере, Семинском перевале и в Мажойском каньоне. За время съемок команда успела поработать в абсолютно разных погодных условиях – от 30°C днем до температуры ближе к 0°C на ночных сменах.
В поисках идеальных пейзажей группа проехала 3 500 километров
На этапе скаутинга команда практически доехала до границы с Монголией. Локации для съемок выбирали не только по красоте, но и по тому, насколько органично они смогут стать частью сказочного Белогорья.
Белогорье стало еще больше
Для фильма были построены новые декорации, создан рынок с десятками уникальных торговых лавок, изготовлены сотни предметов реквизита, а также специально разработано оружие практически для каждого участника банды разбойников.
Костюм Волка весил около 30 килограммов
Гоша Куценко снимался в тяжелом доспехе весом около 30 килограммов. При этом актер работал с травмой руки и самостоятельно выполнял часть трюковых сцен. Для подготовки к роли он также тренировался метать ножи вместе с профессиональным инструктором.
Для разбойников создали 24 неповторимых образа
Для банды Волка создали 23 костюма разбойников - вместе с костюмом главаря получилось 24 образа. Среди них нет ни одного повторяющегося: каждый жилет и каждую куртку вручную собирали из кожи, ткани, веревок и других материалов. Большинство образов существовало в единственном экземпляре, поэтому после каждой смены их приходилось восстанавливать вручную;
Волшебные сапоги тоже стали отдельными героями фильма
Для фильма изготовили около 50 пар волшебных сапог, и все они должны были отличаться друг от друга. Одним из самых необычных вариантов стали "сапоги-сомневаки" с мысами, направленными одновременно вперед и назад.
"Последний богатырь: Колобок" - пятый фильм киносерии. Первая часть вышла на экраны в 2017 году и завоевала звание самого кассового отечественного релиза года. "Колобок" - второй фильм, посвященный отдельному персонажу. Ранее на экраны вышла картина "Финист. Первый богатырь". Суммарно предыдущие четыре полнометражных фильма киносерии заработали в мировом прокате 8,6 млрд рублей.
Режиссером фильма выступил Антон Маслов, автор сериалов "Последний богатырь: Наследие" и "Вампиры средней полосы", а также полнометражной комедии "Поехавшая" и короткометражки "Чебурашка. Новый год". Производством занимаются Yellow, Black and White, телеканал "Россия" и онлайн-кинотеатр START при поддержке партнеров франшизы. Генеральными продюсерами проекта выступили Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Антон Златопольский и другие.
Премьера фильма "Последний богатырь: Колобок" запланирована на 6 августа 2026 года.