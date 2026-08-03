Москва3 авг Вести.В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла премьера спин-оффа "Последнего богатыря", в котором показана история Колобка. Режиссер картины Антон Маслов в интервью ИС "Вести" рассказал, что в фильме раскрывается невероятно важный конфликт.

Снятый при участии телеканала "Россия" фильм рассказывает истинную, по версии создателей, историю легендарного персонажа, о которой умалчивают сказки. Зрителей ждут невероятные приключения в уже полюбившейся киновселенной "Последнего богатыря".

Это хлебный яркий мякиш, и он острый на язык, он очень смешной. Это не просто история про то, как по сусекам помели, это про невероятно важный конфликт отметил режиссер Антон Маслов

Герой в озвучке Гарика Харламова "зачерствел" и устал от того, что все постоянно хотят его съесть. Он решает изменить судьбу, но, как водится, что-то пошло не так. Застенчивого пекаря, который поневоле стал жертвой волшебных обстоятельств, сыграл Дмитрий Журавлев.

Тихон, собственно, попадает в эту историю как кур в ощип, он не ждал этой встречи, этих перипетий, перевоплощений и этих русских горок. Наш фильм прекрасен тем, что он ответит на многие вопросы не только детей, но и взрослых поделился актер

Любимую сказку, которая превращается в захватывающий блокбастер, можно будет увидеть в кинотеатрах с 6 августа.