Москва4 авг Вести.В фильме "Последний богатырь. Колобок" затрагивается актуальная тема самопринятия, отметил режиссер Антон Маслов в беседе с ИС "Вести".

Колобка в комедии озвучил актер и шоумен Гарик Харламов, ключевых героев Тихона и Ладу сыграли Дмитрий Журавлев и Мила Ершова.

Это не просто история про то, как "по сусекам помели". Я думаю, что там невероятно важный конфликт, потому что наша главная героиня Лада - очень милая, красивая девчонка, но в зеркалах видит себя некрасивой. И все зеркала ей говорят, что она не та, кем должна являться. И мне кажется, это очень современный конфликт, с которым мы каждый день сталкиваемся, в том числе в интернете. И я думаю, всем нам стоит подумать о том, как себя принимать и когда себя любить. Я считаю, что любить нужно уже сейчас