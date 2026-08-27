Россияне стали чаще слушать музыку на стримингах этим летом "Мегафон": россияне стали чаще слушать музыку и подкасты на стримингах летом

Москва27 авг Вести.Все больше россиян слушают музыку и подкасты на стриминговых сервисах - летом число пользователей всех музыкальных приложений выросло почти на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе "Мегафона".

Отмечается, что самый заметный прирост аудитории наблюдался среди абонентов старше 55 лет и детей поколения Альфа (до 17 лет).

В гендерном разрезе главными любителями музыки оказались мужчины — они обращаются к стримингам на 53% чаще женщин. В общей доле ценителей аудио лидируют россияне 35-44 лет, которые чаще других включают музыку для того, чтобы настроиться на работу или отдохнуть. Их доля составляет 40%. На втором месте — категория 45-54 лет (25%), далее следуют пользователи 25-34 лет с долей 15%. При этом лидерами по приросту оказалось старшее поколение и подростки говорится в сообщении

По данным аналитиков сервиса "Мегафон Музыка", самый большой интерес к аудиоконтенту летом проявляли люди старшего поколения 55-64 лет (+26% c начала лета) и дети Альфа (+10%). на летних каникулах школьники 14-17 лет активно слушают музыку и подкасты, на которые не хватало времени в учебном году.

Музыка сопровождает нас постоянно, и мы видим, что все большее число россиян интегрируют аудиоконтент в повседневную жизнь: он помогает им настроиться на качественный отдых, взбодриться утром или снять стресс на работе приводятся в сообщении слова руководителя бизнес‑юнита развития экосистемных продуктов "Мегафона" Елены Козловой

Уточняется, что самое большое число пользователей "МегаФон музыки" живет в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в первую десятку вошли меломаны из Свердловской, Самарской, Нижегородской и Оренбургской областей, а также из Башкирии, Югры, Краснодарского и Красноярского краев.