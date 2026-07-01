"Экомобайл": в России стали в 2,5 раза чаще переносить мобильные номера

Россияне стали в 2,5 раза чаще менять мобильных операторов "Экомобайл": в России стали в 2,5 раза чаще переносить мобильные номера

Москва1 июл Вести.Россияне за два года стали в 2,5 раза чаще менять мобильных операторов. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы управления связью "Экомобайл".

Отмечается, что активнее всего переносили свои номера россияне в возрасте 35-44 лет (35,5% всех переносов). Реже всего такой услугой пользовались молодые люди в возрасте до 24 лет (порядка 1,5%).

В январе–мае 2026 года количество переносов мобильных номеров увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года говорится в сообщении "Экомобайла"

По данным аналитиков компании, рост числа переносов происходит на фоне продолжающихся изменений тарифной политики у операторов.

За ростом числа переносов номеров стоит изменение потребительского поведения. Если раньше пользователи годами оставались у одного оператора, то сегодня они гораздо активнее сравнивают предложения и готовы менять поставщика услуг при появлении более выгодных условий отметил основатель платформы Игорь Жиленко

Он добавил, что аудитория среднего возраста (35-44 лет) привыкла рационально выбирать финансовые и цифровые сервисы.