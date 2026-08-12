Россияне резко стали чаще ходить в магазины электроники и бытовой техники

Россияне стали заметно чаще посещать магазины электроники и бытовой техники Россияне резко стали чаще ходить в магазины электроники и бытовой техники

Москва12 авг Вести.Посещаемость офлайн-магазинов электроники и бытовой техники в России резко увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, пишет газета "Известия".

Издание ссылается на подсчеты аналитической компании Focus Technologies. Как отмечается, с 6 июля по 2 августа "трафик в магазинах электроники и бытовой техники в России резко увеличился – на 9% против 2% за аналогичный период годом ранее"​​​.

Основной прирост пришелся на вторую половину месяца. Посещаемость магазинов товаров для дома и ремонта (DIY) прибавила 6% против снижения на 2% в 2025-м говорится в материале

Представитель Focus Technologies Михаил Васильев связал увеличение посещаемости физических точек с промоактивностью и подготовкой ритейлеров к новому сезону. Он также допустил, что перебои с доставкой на фоне изменений в логистике Wildberries могли привести к росту интереса к походу в офлайн-магазины.

Ранее сообщалось, что россияне в первом квартале года стали на 9% чаще заказывать электронику из-за границы, но при этом совокупные траты на нее упали на 10%.