Москва10 авг Вести.Российский кинематограф сможет преодолеть трудные времена благодаря государству, которое его всегда поддерживало. Такой прогноз в интервью информационной службе "Вести" сделал режиссер, президент фестиваля "Окно в Европу" Сергей Урсуляк.

Я очень надеюсь, что мы переживем сложные времена. И я надеюсь, что государство, которое в самые трудные моменты всегда кино помогало, не бросит и поможет. Это необходимо для того, чтобы индустрия жила. И в этом смысле мой прогноз очень, я бы сказал, позитивный. Я думаю, что все в результате будет хорошо