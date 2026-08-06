Урсуляк считает, что России надо ориентироваться на "лучшее кино Ирана"

Режиссер Урсуляк назвал страну, фильмы которой считает полными "глубокой любви" Урсуляк считает, что России надо ориентироваться на "лучшее кино Ирана"

Москва6 авг Вести.Кинорежиссер Сергей Урсуляк в комментарии ИС "Вести" заявил, что иранское кино пронизано глубокой любовью к национальному народу, и выразил желание, чтобы российские фильмы преследовали те же цели.

По его оценке, подобные киноработы – лучшие.

Когда мы смотрим лучшее кино, допустим, Ирана, там нет претензии на завоевание мира. Но там есть глубокая любовь к людям, о которых они рассказывают, к людям, которые живут в их стране поделился Урсуляк

Режиссер выразил желание, чтобы российское кино тоже следовало этим целям.

Чтобы с огромной любовью и с огромным сочувствием рассказывали о людях, которые живут в нашей стране сказал он

Ранее режиссер заявлял, что в новой экранизации "Войны и мира" каждый найдет то, что ему по душе.