Москва6 авгВести.Кинорежиссер Сергей Урсуляк в комментарии ИС "Вести" заявил, что иранское кино пронизано глубокой любовью к национальному народу, и выразил желание, чтобы российские фильмы преследовали те же цели.
По его оценке, подобные киноработы – лучшие.
Когда мы смотрим лучшее кино, допустим, Ирана, там нет претензии на завоевание мира. Но там есть глубокая любовь к людям, о которых они рассказывают, к людям, которые живут в их странеподелился Урсуляк
Режиссер выразил желание, чтобы российское кино тоже следовало этим целям.
Чтобы с огромной любовью и с огромным сочувствием рассказывали о людях, которые живут в нашей странесказал он
Ранее режиссер заявлял, что в новой экранизации "Войны и мира" каждый найдет то, что ему по душе.